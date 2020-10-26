Пассажиров с повышенной температурой не пустят в метро Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы по системе противодействия коронавирусу в Москве. Комендантский час и запрет на передвижение он считает неприемлемыми мерами в борьбе с коронавирусом. По его мнению, самое верное решение — найти средний путь между закрытием населенного пункта и полным отказом от ограничительных мер. Для этого не следует трогать основные направления экономики, лишать москвичей работы.

Как объяснил Собянин, большое число выявляемых случаев заражения, прежде всего, связано с тем, что в городе живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе. Глава столицы напомнил, что объем тестирования в Москве один из самых высоких в РФ.

Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями.