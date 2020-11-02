Когда наступит пик пандемии коронавируса в России и в Москве

При подобном сценарии к 14 декабря 2020 года, на пике, в Москве будет насчитываться около 192 тысяч активных больных (минус выздоровевшие и умершие) – это станет серьезным вызовом российской системе здравоохранения. При этом, согласно, среднему прогнозу, к концу января 2021-го ожидается уже 115 тысяч (примерно столько же было зафиксировано во время первого максимума зараженных, который пришелся на май). К началу марта в стране будет уже не больше 40 тысяч инфицированных. Эксперт добавил, что подобную оценку ситуации нельзя считать на 100% верной, ведь многое зависит в том числе и от того, какие действия будет предприняты в регионах для сдерживания пандемии, и того, насколько ответственно себя будут вести люди. Любые изменения, включая внезапную вспышку гриппа и ОРВИ, могут привести к изменениям в кривой в ту или иную сторону.

На данный момент эпидемиологическая обстановка во всем мире остается крайне напряженной: по состоянию на 2 ноября 2020 года насчитывается уже больше 46,5 миллионов заболевших, из-за чего многие европейские страны вводят тотальный карантин. С начала января, когда началась вспышка COVID-19, зафиксировано 1,2 миллиона смертей и 31 миллион выздоровевших. В России, по последним данным, за прошедшие сутки подтверждено тестами 18 257 инфицированных, из них – 4795 пришлись на Москву. Общее число скончавшихся в стране достигло 28,5 тысяч.

Фото: pixabay

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