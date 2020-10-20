Как отличить ОРВИ от COVID-19 и что делать при появлении первых симптомов болезней

На данный момент российские эксперты рекомендуют даже при симптомах ОРВИ вызывать врача из поликлиники, чтобы сдать тест. Приходить в медицинское учреждение не нужно, чтобы не разносить заразу. Специалист должен приехать к вам в течение 24 часов. Если вам больше 65 лет или у вас есть сопутствующие хронические заболевания, а также если вы недавно вернулись из-за границы или контактировали с заболевшим, вызывать доктора нужно в обязательном порядке. Если ваше состояние быстро ухудшается, а врач к вам не успел приехать, срочно вызывайте скорую помощь.

Переживать о том, что при положительном тесте вас сразу же положат в больницу, не стоит – при бессимптомном течении болезни или легкой форме, вас обяжут соблюдать постельный режим и самоизолироваться дома. При этом врачи напомнили, что и при ОРВИ и тем более при коронавирусе нельзя заниматься самолечением, так как назначить подходящую терапию может только доктор.

Фото: pexels

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