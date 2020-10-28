Какие 5 признаков свидетельствуют о том, что вы незаметно переболели коронавирусом

Кроме того, эксперты говорят, что даже при бессимптомном течении болезни у многих отмечается диарея и боли в животе, напоминающие пищевое расстройство или отравление, а также жжение, зуд и покраснение глаз – пациенты отмечают у себя ощущение, будто песка в глаза насыпали. Специалисты подчеркнули, что ни один из этих признаков как по отдельности, так и в совокупности, не может быть 100%-ным подтверждением, что у вас коронавирус, однако, если у вас есть сомнения или подозрения, лучше сдайте тест.

Напомним, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 16 202 новых случая инфицирования COVID-19, из них 3670 – в Москве, в связи с сохраняющейся с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с сегодняшнего дня по всей стране вводится всеобщий масочный режим, за нарушение которого будут действовать штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Фото: pixabay

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