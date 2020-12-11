Названы сроки заразности человека при легкой и средней формах коронавируса

Как пишет «Лента.ру», период, когда носитель вируса становится опасным, начинается с конца инкубационного, то есть за день-два до появления симптомов.

«У взрослых описаны выделения и через 48, и через 90 дней, но это единичные случаи», — подчеркнул эксперт. Он объяснил, что средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил места, где можно незаметно заразиться коронавирусом. По его словам, самым опасным местом является метро в час пик. Кроме того, незаметно вирус можно подхватить в лифтах и коммунальных квартирах. Как известно, более 25% пациентов с подтвержденным тестами диагнозом COVID-19 переносят заболевание бессимптомно.