Названы места, где можно незаметно заразиться коронавирусом

«В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — уточнил Онищенко. Специалист добавил, что стоит максимально избегать эскалаторов и вагонов старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.

Как известно, более 25% пациентов с подтвержденным тестами диагнозом COVID-19 переносят заболевание бессимптомно. Если люди перенесли коронавирус в легкой форме, они, скорее всего, приняли его за обычную простуду или грипп, тем более что сезон этих заболеваний официально открыт.

Однако в отличие от обычного недомогания, у вас с высокой вероятностью могли наблюдаться проблемы с восприятием вкуса и обонянием (они могут быть в том числе и незначительными). Также вы, скорее всего, чувствовали себя обессиленными — на этот симптом жалуются абсолютно все переболевшие ковидом.