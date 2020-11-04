Названы места, где можно незаметно заразиться коронавирусом
По его словам, самым опасным местом является метро в час пик. Он напомнил, что при сильной загруженности метрополитена опасность заражения очень высока. Как пишет «Вечерняя Москва», Онищенко напомнил о мерах индивидуальной защиты.
«Поэтому всегда нужно носить маску», — подчеркнул он. Кроме того, незаметно вирус можно подхватить в лифтах и коммунальных квартирах.
«В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — уточнил Онищенко. Специалист добавил, что стоит максимально избегать эскалаторов и вагонов старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.
Как известно, более 25% пациентов с подтвержденным тестами диагнозом COVID-19 переносят заболевание бессимптомно. Если люди перенесли коронавирус в легкой форме, они, скорее всего, приняли его за обычную простуду или грипп, тем более что сезон этих заболеваний официально открыт.
Однако в отличие от обычного недомогания, у вас с высокой вероятностью могли наблюдаться проблемы с восприятием вкуса и обонянием (они могут быть в том числе и незначительными). Также вы, скорее всего, чувствовали себя обессиленными — на этот симптом жалуются абсолютно все переболевшие ковидом.
Фото: pixabay.com
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