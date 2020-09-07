Названы нетипичные симптомы, сигнализирующие о болезнях сердца

Также о патологии может свидетельствовать зубная боль, причиной тому блуждающий нерв, который проходит от мозга к сердцу, легким и другим органам, потому, если дело не в запущенном кариесе или стоматологических проблемах, стоит начать волноваться. Потливость и боли в животе – еще два возможных признака болезней сердца. Медики объясняют подобное явление тем, что человек уже не очень хорошо себя чувствует, испытывает дискомфорт в груди, челюсти и ноющие, тупые боли. Повышенный риск сердечного приступа, по исследованиям ученых, может быть не только у людей с ожирением и обхватом талии больше 88 см у женщин и 101 см у мужчин, но и обладателей толстой шеи. У мужчин предвестником опасности служит еще и эректильная дисфункция, возникающая из-за забитости кровеносных сосудов холестериновыми бляшками. Если проблемы с потенцией начали носить постоянный характер, самое время проверить свое здоровье.

Фото: depositphotos

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