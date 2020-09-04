Женщина 9 лет мучилась от вздутия живота, пока не нашла способ избавиться от него за 4 дня

Девушка добавляет, что все это привело к появлению у нее очень нездоровых отношений с едой – она старалась либо вовсе обходиться без пищи, либо переедала, так как была крайне голодна. За прошедшие 9 лет Марни перепробовала всевозможные решения – от БАДов до исключения групп продуктов из своего рациона. Она исключила из рациона свои основные триггеры – лактозу и молочные продукты, заменив их соевой альтернативой, это помогло, но ненадолго. Уже ни на что не надеясь, девушка купила витамины для детоксикации печени, содержащие такие ингредиенты, как расторопша и фенхель, и была поражена, когда первые результаты появились уже спустя 4 дня. «К двенадцатому дню вздутие живота исчезло полностью. Я чувствовала себя намного лучше не только с психологической, но и с физической точки зрения. Я чувствую себя намного счастливее и больше не морю себя голодом», – говорит она.

Фото: freepik

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