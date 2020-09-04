Мать 15-ти детей спустя 3 месяца после последних родов обнаружила, что снова беременна

Сейчас, когда старшие дети уже подросли, женщина приучает их к тому, чтобы вносить свой вклад в работу по дому, ведь только на стирку и разбор чистых вещей у нее уходит минимум 5 часов, а еще надо убирать игрушки и готовить еду. «Абсолютно все удивляются, когда узнают, сколько у меня детей, – со смехом объясняет Пэтти. – Особенно потому, что я очень миниатюрная. Я и сама никогда не думала, что у меня их будет так много».

Фото: facebook Patty Hernandez, pexels

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