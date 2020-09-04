Мать 15-ти детей спустя 3 месяца после последних родов обнаружила, что снова беременна
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, большая семья проживает в доме с пятью спальнями. У Пэтти и ее мужа Карлоса 5 мальчиков и 10 девочек, из них 3 пары близнецов. Имена всех детей начинаются на букву «К» - в честь их отца. Супруги принципиально не пользуются средствами контрацепции, считая, что «Богу виднее, сколько им положено ребятишек». Сама женщина все последнее десятилетие была перманентно беременна, ее последний малыш появился на свет только в мае 2020 года. А спустя всего три месяца она узнала, что вновь в положении.
Фото: facebook Patty Hernandez
В неделю на продукты для всей семьи и подгузники из семейного бюджета уходит 500 долларов (около 38 тысяч рублей по текущему курсу), а чтобы поехать куда-то, они вынуждены использовать семейный автобус, который им уже маловат. Однако супругов это совершенно не останавливает. Пэтти говорит, что, несмотря на то, что воспитание такого количества детей – огромный стресс, велика вероятность, что ее шестнадцатый ребенок не будет последним. «С новорожденными всегда немного сложнее и тяжелее. Младенцы всегда плачут, и моя обязанность – заботиться о них. Но это благословение, нам это нравится. Все, что дает нам господь, делает нас счастливыми», ¬– пояснила она.
Сейчас, когда старшие дети уже подросли, женщина приучает их к тому, чтобы вносить свой вклад в работу по дому, ведь только на стирку и разбор чистых вещей у нее уходит минимум 5 часов, а еще надо убирать игрушки и готовить еду. «Абсолютно все удивляются, когда узнают, сколько у меня детей, – со смехом объясняет Пэтти. – Особенно потому, что я очень миниатюрная. Я и сама никогда не думала, что у меня их будет так много».
Фото: facebook Patty Hernandez, pexels
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