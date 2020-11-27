Названа неожиданная опасность работы на удаленке для здоровья

Эксперты добавили, что о такой проблеме им сообщили 516 из 1575 участников исследования. 86% респондентов из тех, кто столкнулся с таким явлением, до начала пандемии не имели проблем с горлом.

Накануне в России приняли закон об удаленной работе. Он регулирует доступность удаленного режима работы для граждан. Кроме того, в документе говорится, что такой формат россияне могут совмещать с посещением офиса. Отныне вводятся три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной а также комбинированной дистанционной работы.