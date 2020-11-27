Названа неожиданная опасность работы на удаленке для здоровья
Как считают специалисты, у тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле. Это вызвано тем, что сотрудникам во время дистанционки приходится повышать голос, чтобы быть услышанными во время онлайн-конференций.
Эксперты добавили, что о такой проблеме им сообщили 516 из 1575 участников исследования. 86% респондентов из тех, кто столкнулся с таким явлением, до начала пандемии не имели проблем с горлом.
Накануне в России приняли закон об удаленной работе. Он регулирует доступность удаленного режима работы для граждан. Кроме того, в документе говорится, что такой формат россияне могут совмещать с посещением офиса. Отныне вводятся три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной а также комбинированной дистанционной работы.
Временная дистанционная работа предполагает, что сотрудник может некоторое время выполнять свои задачи из удаленного рабочего места, которое находится под контролем работодателя.
Кроме того, российский лидер Владимир Путин потребовал проработать правила удаленной работы. Он поручил разработать нормы, которые позволят минимизировать расходы на организацию дистанционного труда.
Фото: pixabay.com
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