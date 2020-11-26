Путин поручил проработать правила удаленной работы в России

Кроме того, поддержка может предусматривать временные льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование таких кадров.

Ранее режим удаленной работы продлили в Москве. Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников московских предприятий будет действовать до 15 января 2021 года. На дистанционный формат работы в городе перешли более 1,22 миллиона жителей. Это на 40% уменьшило поток пассажиров в общественном транспорте.