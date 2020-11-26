Путин поручил проработать правила удаленной работы в России
Согласно документу, правила по организации удаленной работы должны обеспечивать баланс интересов работников и работодателей. Путин поручил разработать нормы, которые позволят минимизировать расходы на организацию дистанционного труда, а также не допускать излишнего нормативного регулирования.
Фото: pixabay.com
Глава государства считает, что в России необходимо повысить занятость населения. По мнению президента, можно частично возмещать из бюджета траты работодателей на подготовку и дополнительное обучение сотрудников, нанятых через службы занятости.
Кроме того, поддержка может предусматривать временные льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование таких кадров.
Ранее режим удаленной работы продлили в Москве. Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников московских предприятий будет действовать до 15 января 2021 года. На дистанционный формат работы в городе перешли более 1,22 миллиона жителей. Это на 40% уменьшило поток пассажиров в общественном транспорте.
Фото: Global Look Press, pixabay.com
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