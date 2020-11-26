Закон об удаленной работе приняли в России
Закон регулирует доступность удаленного режима работы для россиян. Кроме того, в документе говорится, что такой формат граждане могут совмещать с посещением офиса. Отныне вводятся три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной а также комбинированной дистанционной работы.
Временная дистанционная работа предполагает, что сотрудник может некоторое время выполнять свои задачи из удаленного рабочего места, которое находится под контролем работодателя.
При наступлении чрезвычайных ситуаций предприятия могут отправлять работников на дистанционку без их уведомления, но в остальных случаях требуется согласие самого сотрудника. Правила предполагают, что работодатель должен проинструктировать кадры о правилах работы с оборудованием во время удаленки, но другие нормы охраны труда на это время прекращают свое действие.
Как пишет РИА Новости, в законе подчеркивается, что перевод на удаленный формат не может быть основанием для снижения заработной платы. При этом руководитель фирмы может уволить человека, если он не выходит на связь в течение двух дней.
Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал проработать правила удаленной работы. Он поручил разработать нормы, которые позволят минимизировать расходы на организацию дистанционного труда.
Фото: pexels.com
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