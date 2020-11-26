Закон об удаленной работе приняли в России

При наступлении чрезвычайных ситуаций предприятия могут отправлять работников на дистанционку без их уведомления, но в остальных случаях требуется согласие самого сотрудника. Правила предполагают, что работодатель должен проинструктировать кадры о правилах работы с оборудованием во время удаленки, но другие нормы охраны труда на это время прекращают свое действие.

Как пишет РИА Новости, в законе подчеркивается, что перевод на удаленный формат не может быть основанием для снижения заработной платы. При этом руководитель фирмы может уволить человека, если он не выходит на связь в течение двух дней.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал проработать правила удаленной работы. Он поручил разработать нормы, которые позволят минимизировать расходы на организацию дистанционного труда.