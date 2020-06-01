Кривая снова растет: число заболевших коронавирусом в России превысило 9 тысяч человек за сутки
Последние данные по количеству инфицированных в России огласил доктор Александр Мясников, официальный представитель оперштаба по борьбе с COVID-19 в эфире телеканала «Россия 24».
Согласно официальной статистике, в пятницу, 29 мая, количество заболевших вплотную приблизилось к отметке в 9 тысяч и составило 8952 случая, а уже в субботу, 30 мая, эта отметка была преодолена. Прирост инфицированных составил 3,5%, или 9268 человек. В воскресенье, 31 мая, эта цифра немного снизилась, но все равно осталась выше 9 тысяч (9035 человек).
По-прежнему больше всего зараженных зафиксировано в Москве и Московской области (2297 и 728 человек соответственно). Топ-3 печального рейтинга замыкает Санкт-Петербург, где выявлено 364 случая за последние сутки. Не сильно отстает от северной столицы Нижегородская область с 315 заболевшими. На пятом месте – Свердловская область с 283 заболевшими. Отмечается, что у 40% заболевших заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Согласно данным на 1 июня 2020 года, всего за время пандемии коронавируса в России инфекцию подхватило 414 878 человек, из них умерли 4855 человек (из них 162 случая за последние сутки), выздоровели 175 877 пациентов. В мире же количество заболевших превысило отметку в 6 миллионов человек (6 166 946 зафиксированных случаев). На первом месте среди всех стран по заболеваемости – США, затем идет Бразилия, где пандемия сейчас в самом разгаре, на третьем месте – Россия.
Фото: pixabay
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