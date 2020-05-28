В каких случаях ношение масок может быть опасно для здоровья
По словам вирусолога, академика Российской академии наук, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Виталия Зверева, которые приводит «Интерфакс», сам вирус остается жизнеспособным при попадании на различные поверхности достаточно быстро, поэтому длительное ношение средств индивидуальной защиты может быть даже вредно, потому что на масках оседают различные аллергены, грибки и бактерии, которые на них мы приносим домой, а антисептики вместе с перчатками убивают полезную микрофлору кожи, из-за чего обостряются дерматиты, экзема и псориаз. Эксперт подчеркнул, что не призывает полностью отказываться от индивидуальных средств защиты, но предлагает носить их исключительно в местах скопления людей.
Но есть категория людей, для которых ношение регулярное нахождение в масках и вовсе может быть опасно. Врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что у тех, кто страдает от хронической обструктивной болезни легких, это может вызвать трудности с дыханием. «Единственная категория граждан (для которых регулярное ношение маски может быть опасным – прим. редакции) – люди, страдающие ХОБЛ. Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно», - пояснил он, добавив, что особую опасность для них представляют многоразовые маски из-за их плотности.
Кроме того, вирусологи предостерегли многих правителей от желания как можно скорее начать массовую вакцинацию населения еще до конца не проверенной вакциной, так как это может привести к неожиданным побочным эффектам, о которых без полных клинических испытаний можно и не узнать.
Фото: depositphotos
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