В каких случаях ношение масок может быть опасно для здоровья

Но есть категория людей, для которых ношение регулярное нахождение в масках и вовсе может быть опасно. Врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что у тех, кто страдает от хронической обструктивной болезни легких, это может вызвать трудности с дыханием. «Единственная категория граждан (для которых регулярное ношение маски может быть опасным – прим. редакции) – люди, страдающие ХОБЛ. Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно», - пояснил он, добавив, что особую опасность для них представляют многоразовые маски из-за их плотности.

Кроме того, вирусологи предостерегли многих правителей от желания как можно скорее начать массовую вакцинацию населения еще до конца не проверенной вакциной, так как это может привести к неожиданным побочным эффектам, о которых без полных клинических испытаний можно и не узнать.

Фото: depositphotos

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