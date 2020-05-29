Россиянам рассказали о правилах, которые помогут не заразиться коронавирусом в общественных местах

В торговом центре особую осторожность надо проявлять в косметических и парфюмерных магазинах, где без лишней необходимости не стоит прикасаться к тестерам косметики и не распылять вокруг духи – из-за вдыхания аромата дыхание учащается, и если рядом окажется инфицированный человек, риск заболеть возрастет. В маникюрные салоны по возможности лучше приходить со своими инструментами. Что же касается фитнес-клубов, важнейшим правилом безопасности будет социальное дистанцирование. Все тренажеры должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Кроме того, персоналу стоит следить, чтобы после использования снарядов каждый человек дезинфицировал все, к чему прикасался, да и самим посетителям следует проявлять социальную ответственность. При этом заниматься спортом разрешено исключительно в маске и хлопковых перчатках, которые должны быть прорезинены изнутри. Для вытирания пота нужно пользоваться большим полотенцем и не прислонять к лицу ту его сторону, за которую вы держитесь руками.

По состоянию на 29 мая 2020 года, в России проведено более 10 миллионов тестов, выявлено 387 623 заболевших, среди них – 8572 человека за прошедшие сутки.

Фото: depositphotos

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