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«Эти два года были тяжелыми»: 25-летний Джастин Бибер рассказал о своей неизлечимой болезни

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Джастин Бибер

Фото: Getty Images

У исполнителя диагностировали заболевание, которое сказалось на его внешнем виде.

Джастин Бибер сделал откровенное признание в ответ на обвинения в злоупотреблении запрещенными веществами. Поклонники исполнителя стали говорить об этом, когда он стал выглядеть изможденным и на лице часто появлялась сыпь.

Исполнитель 25-летний Бибер разместил обращение к фанатам в Instagram. «Многие говорили, что Джастин плохо выглядит и сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня диагностировали болезнь Лайма. И не только ее, но и серьезный хронический мононуклеоз, который сказался на моей коже, работе мозга и здоровье в целом», — рассказал Джастин Бибер.

Исполнитель добавил, что он улучшил состояние своего здоровья правильным лечением, но это «были тяжелые два года».

Болезнь Лайма может появиться после укуса клеща, передающего несколько видов бактерий. У заболевшего появляются жар, головная боль, сыпь на коже. Болезнь не лечится, но при своевременном обращении к врачу ее можно контролировать.

В Instagram Бибер ответил и тем, кто посчитал, что, прикрываясь болезнью, он пытается все же замаскировать пагубные пристрастия. Джастин не стал отрицать, что в прошлом имел дело с наркотиками. «Я прошел путь от мальчика-подростка до мировой звезды. В 18 лет у меня не было жизненного опыта, но было много денег и доступ ко всему, что я хотел. В 19 лет я стал употреблять тяжелые наркотики, став злым, и неуважительно относился к женщинам. Мне потребовались годы, чтобы прийти в себя. К счастью, бог наградил меня людьми, которые любят меня таким, какой я есть», — признавался певец.

Поборов, по его словам, все зависимости, Бибер нашел личное счастье. В 2019 году Джастин женился на модели Хейли Болдуин, с которой был знаком несколько лет. Несколько дней назад Джастин опубликовал нежное фото с женой, подписав его: «Надеюсь, когда мне будет 80, я также буду целовать тебя в новогоднюю ночь».

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

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