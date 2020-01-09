«Эти два года были тяжелыми»: 25-летний Джастин Бибер рассказал о своей неизлечимой болезни

Болезнь Лайма может появиться после укуса клеща, передающего несколько видов бактерий. У заболевшего появляются жар, головная боль, сыпь на коже. Болезнь не лечится, но при своевременном обращении к врачу ее можно контролировать.

В Instagram Бибер ответил и тем, кто посчитал, что, прикрываясь болезнью, он пытается все же замаскировать пагубные пристрастия. Джастин не стал отрицать, что в прошлом имел дело с наркотиками. «Я прошел путь от мальчика-подростка до мировой звезды. В 18 лет у меня не было жизненного опыта, но было много денег и доступ ко всему, что я хотел. В 19 лет я стал употреблять тяжелые наркотики, став злым, и неуважительно относился к женщинам. Мне потребовались годы, чтобы прийти в себя. К счастью, бог наградил меня людьми, которые любят меня таким, какой я есть», — признавался певец.

Поборов, по его словам, все зависимости, Бибер нашел личное счастье. В 2019 году Джастин женился на модели Хейли Болдуин, с которой был знаком несколько лет. Несколько дней назад Джастин опубликовал нежное фото с женой, подписав его: «Надеюсь, когда мне будет 80, я также буду целовать тебя в новогоднюю ночь».