Нежное кружево и бесконечная фата: Хейли Бибер поделилась официальными фото в свадебном платье
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году в Нью-Йорке, а большой праздник для семьи устроили только год спустя. Родных и близких они собрали в небольшом городке в Южной Каролине.
На свадьбе гуляли многие знаменитости: Джейден Смит, Кети Перри, Кайли Дженнер и другие. В Сети мелькали снимки молодой жены Хейли Бибер в различных нарядах. И все с нетерпением ждали, когда же молодожены опубликуют официальные снимки. И они появились.
Хейли показала в своем Instagram шикарное платье с нежным кружевом и бесконечной фатой, на которой красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».
Показала 22-летняя модель и обручальные кольца от Tiffany. Жених для свадьбы выбрал костюм от Celine.
Фото: Instagram
На странице Джастина Бибера появились более романтичные, чем у его жены, снимки. На них он нежно обнимает и целует Хейли.
Напомним, отношения Джастина и Хейли начались в 2015 году. Они несколько расставались и вновь воссоединялись. Об их помолвке стало известно летом 2018 года.
Фото: Instagram, East News
Видео: ET Canada
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