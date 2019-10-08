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Нежное кружево и бесконечная фата: Хейли Бибер поделилась официальными фото в свадебном платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Молодожены

Фото: Instagram

Модель и певец сыграли свадьбу неделю назад.

Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году в Нью-Йорке, а большой праздник для семьи устроили только год спустя. Родных и близких они собрали в небольшом городке в Южной Каролине.

На свадьбе гуляли многие знаменитости: Джейден Смит, Кети Перри, Кайли Дженнер и другие. В Сети мелькали снимки молодой жены Хейли Бибер в различных нарядах. И все с нетерпением ждали, когда же молодожены опубликуют официальные снимки. И они появились.

Хейли показала в своем Instagram шикарное платье с нежным кружевом и бесконечной фатой, на которой красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

Показала 22-летняя модель и обручальные кольца от Tiffany. Жених для свадьбы выбрал костюм от Celine.

Фото: Instagram

На странице Джастина Бибера появились более романтичные, чем у его жены, снимки. На них он нежно обнимает и целует Хейли.

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Even thugz get married

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Напомним, отношения Джастина и Хейли начались в 2015 году. Они несколько расставались и вновь воссоединялись. Об их помолвке стало известно летом 2018 года.

Фото: Instagram, East News

Видео: ET Canada

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