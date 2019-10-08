Нежное кружево и бесконечная фата: Хейли Бибер поделилась официальными фото в свадебном платье

На свадьбе гуляли многие знаменитости: Джейден Смит, Кети Перри, Кайли Дженнер и другие. В Сети мелькали снимки молодой жены Хейли Бибер в различных нарядах. И все с нетерпением ждали, когда же молодожены опубликуют официальные снимки. И они появились.

Хейли показала в своем Instagram шикарное платье с нежным кружевом и бесконечной фатой, на которой красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».