Екатерина Андреева рассказала, как быстро и вкусно вывести токсины

56-летняя телеведущая Екатерина Андреева выглядит намного моложе своих лет. Женщина неустанно экспериментирует с диетами и уходом, самыми интересными находками делится со своими подписчиками.

«Щетка, как двигатель глобальной чистки. Анти — все!!! Съешь такой салат — и токсинчики сбегут, кто куда. Так говорят — будем пробовать», — написала она.