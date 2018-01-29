Эти известные женщины, которым около пятидесяти лет, выглядят настолько круто, что им могут позавидовать многие двадцатилетние девушки. Подтянутые фигуры, гибкие тела, стройные ноги, ухоженные лица и горящие глаза в сочетании с опытом и уверенностью в себе — взрывоопасная смесь!

Ольга Кабо

Ольге Кабо 28 января исполнилось 50 лет. Актриса по-прежнему в прекрасной физической форме, бодра и привлекательна, а из-за морщинок не беспокоится. «Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни. И советую всем ровесницам не стесняться морщинок, ведь в них наша женская история. Прав был Оскар Уайльд: "Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых эмоций". А от себя добавлю — и мыслей. Поэтому стараюсь просыпаться с улыбкой, а перед сном благодарить Бога за подаренный день», — рассказала она в интервью журналу «СтарХит». Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук ест молодильные яблоки, пьет кровь младенцев и умывается слезами девственниц... Шутим. Но такие безумные догадки и правда порой возникают, когда Светлана в очередной раз дразнит фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в смелой фотосессии или просто выходит в свет. Главреду HELLO! и одной из самых стильных дам Москвы в декабре исполнилось 49 лет, а ее старшей внучке Маргарите — пять. В чем секрет? Хорошие гены, правильное питание, регулярный уход за кожей, занятия йогой и позитивный настрой. Наталья Штурм

Наталья Штурм несколько месяцев назад буквально вихрем ворвалась в медиапространство, начав публикать в Instagram свои откровенные снимки в бикини и... без. Так все узнали, что у 51-летней исполнительницы популярного в 90-х хита «Школьный роман» потрясающая фигура. Поддерживает себя в форме Наталья благодаря регулярным тренировкам в спортзале, которые часто выкладывает в Instagram. Оксана Фандера

Вечно молодая, сексуальная, легкая, воздушная и озорная Оксана Фандера является мамой 26-летнего Ивана и 22-летней Елизаветы. В прошлом году актриса отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. Смотрим и не верим! Ирина Безрукова

Ирина Безрукова пыталась уверить нас, что секретов красоты не знает, но потом все-таки кое-что рассказала: «Дело не в секретах, а в дисциплине. Просто нельзя распускаться. Как только расслабляюсь, я, как и все женщины, понимаю: "Ой-ой-ой, надо все обратно срочно возвращать!" На диетах я не сижу, но у меня более сложная история. Я пытаюсь придерживаться раздельного питания, тогда у меня вес держится в норме. Посещаю косметолога и массажиста. У меня очень хороший массажист, фасциальный практик. Сеанс ее массажа приравнивается к полноценному занятию в тренажерном зале. И еще пью много воды без газа». Ирина Салтыкова

Неменяющаяся внешность Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. Прошлой весной певица устроила в Монако вечеринку с лучшими подругами по случаю своего 51-летия. Глядя на блондинку-именинницу в белоснежном обтягивающем платье, поздравить ее хотелось разве что с 30-летием. Екатерина Андреева

Мы считаем, что феномен нестареющей Екатерины Андреевой в том, что прежде всего она молода душой. Убедиться в этом можно при личной встрече или заглянув в Instagram 56-летней телеведущей. Там же Екатерина охотно делится со всеми желающими своими многочисленными секретами красоты — от очищающих организм и сжигающих жир коктейлей до нетрадиционных видов массажа. Ольга Слуцкер