Друзья больного раком Олега Тинькова побрились налысо в его поддержку: «Это трогает, слов нет»

«Вот такие вещи вот трогают так, что и слов-то нет. Вадим Стассовский пришел ко мне на работу студентом в Питере в 1994 году. Встретил там Ольгу, и мы до сих пор дружим, и Вадим работает в банке. Я все-таки потерял волосы после 4-й химии, третью они пережили, но это было все. Ребята решили поддержать меня.

Я прочел все ваши 15 000 коментов и просмотрел сотни видео и имейлы поддержки... Как круто... Это очень трогает, и на позитивных вибрациях, я очень хорошо прохожу пока посттрансплантационный период. Это все благодаря вам и конечно господу богу. Все будет хорошо», — трогательно поделился эмоциями Олег Тиньков.

Напомним, о том, что у него диагностировали лейкемию, предприниматель рассказал три недели назад. Тогда Тиньков рассказал, что переболел и коронавирусом. Он поблагодарил супругу Рину и детей за поддержку и за то, что «вытащили» его в трудной ситуации.