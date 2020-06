Больной раком миллиардер Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга и борьбе с коронавирусом

«К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин. В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! 🤝Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года», — написал Тиньков на своей странице в Instagram.