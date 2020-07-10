Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга и рассказал, как это было
«Не хотел делать из своей странице "историю болезни" тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга. У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км., но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото это и есть пакетик КМ», — рассказал он.
Олег призвал подписчиков задуматься о том, чтобы стать донорами костного мозга. «Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыщ а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд», — сообщил он.
Фото и видео: Instagram
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