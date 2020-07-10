Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга и рассказал, как это было

«Не хотел делать из своей странице "историю болезни" тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга. У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км., но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото это и есть пакетик КМ», — рассказал он.