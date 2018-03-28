Алла Пугачева сообщила об отказе врачей ее оперировать

Изменившаяся в последнее время внешность Аллы Пугачевой вызывает массу пересудов. Ходят слухи, что у Примадонны рак, что она уменьшила желудок, что над ее внешностью поработали пластические хирурги. На днях Алла Борисовна опровергла последние предположения: она рассказала, что от нее отказались врачи.

«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — цитируют Пугачеву СМИ.

Фото: globallookpress