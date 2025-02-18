«Я переживаю»: жена Федора Смолова заявила о ревности в семье

30-летняя Карина Истомина заявила, что ревнует дочь к мужу Федору Смолову. Карина рассказала о трудностях семейной жизни в соцсети.

Осенью 2023 года Карина родила дочь Лору. По словам диджея, материнство ей дается нелегко: она «подустала и подвыдохлась». Раньше малышка не хотела отпускать мать ни на шаг и все время плакала, когда та уходила, но теперь Лора не хочет проводить время с Кариной, отдавая предпочтение отцу.

«Сейчас она, наоборот, не хочет со мной время проводить, отталкивает меня, идет с тобой, например, рассматривать какую-то люстру. Дочке нравится больше времени проводить с отцом. И я из-за этого переживаю... Быть мамой сложной», — высказалась супруга футболиста.

Карина признается, что ревнует дочь не только к мужу, но и к няне. Истомина испытывает смешанные чувства, но осознает, что женщина хорошо справляется со своими обязанностями.

В свою очередь, Федор отметил: стать отцом — для него большая радость. Он не понимает, почему не завел семью раньше.

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