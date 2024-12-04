34-летний футболист Федор Смолов стал героем мемов после пропажи часов за 8 млн

Футболист Федор Смолов стал героем мемов после пропажи часов за 8 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Федор Смолов объявил о пропаже элитных часов после матча в Казани. Чтобы найти аксессуар, футболист создал вторую страничку в соцсети, куда просил очевидцев писать имеющуюся информацию. Однако вместо помощи он столкнулся с критикой: россияне считают, что Федор не имеет права жаловаться на пропажу с его зарплатой. Также Смолов стал героем мемов.

«Пацан, не грусти. Настоящий волк знает, что главное — не часы на руках, а часы с родными», — написали фолловеры.

Аккаунт Смолова просуществовал недолго. В скором времени футболист его удалил.

Ранее блогер Алана Мамаева заявила, что ошибалась насчет бывшего мужа-футболиста. Подробности читайте в этой новости.

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