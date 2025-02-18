«Получили полный контроль и выдвигают требования»: Татьяна Навка стала жертвой мошенников

Татьяна Навка заявила, что стала жертвой мошенников с немецким IP-адресом. Олимпийская чемпионка пожаловалась на злоумышленников в соцсети.

Татьяна Навка ведет 2 страницы в соцсети. На первом аккаунте фигуристка освещает свою жизнь и рассказывает об успехах дочки, а второй посвящен ее ледовым шоу и связан с работой. Как выяснилось, мошенники завладели рабочим профилем Татьяны и выдвигают свои требования.

«Наш аккаунт был взломан злоумышленниками с немецким IP-адресом. Они получили полный контроль над страницей и выдвигают мошеннические требования. Пожалуйста, будьте осторожны: не открывайте сообщения от нашего старого аккаунта и не переходите по ссылкам», — обратилась Навка к поклонникам.

Татьяна заявила, что ей не удалось вернуть аккаунт, поэтому создала новый.

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