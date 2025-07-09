Выкупил виллу на месяц: какую сумму потратил Овечкин на отдых в Турции

Александр Овечкин потратил больше 8 миллионов на отдых в Турции. Хоккеист на месяц выкупил виллу в отеле 5 звезд в Кемере. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсмен снял виллу в элитном отеле. Чтобы меньше пересекаться с туристами, Овечкин выкупил дом, который стоит от 340 000 тысяч рублей за ночь и вмещает 10–12 человек, имеет свой бассейн, джакузи, сауну и отдельный выход на пляж.

Несмотря на изолированность виллы, хоккеист выходил к отдыхающим, играл в пляжный волейбол, проводил зарядку и не отказывал фанатам в фото. В отеле Овечкин встретился с Ксенией Бородиной и ее мужем, рэпером T-Killah, а также со спортсменами из России.

Ранее жена Александра Овечкина заявила, что они останутся жить в России. Подробности читайте в этой новости.

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