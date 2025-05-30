Жена Александра Овечкина ответила, переедет ли хоккеист с семьей обратно в Россию

Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию из США. Жена спортсмена Анастасия Шубская рассказала, что они собираются остаться жить в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

Контракт с «Вашингтон Кэпиталз» у Овечкина будет длится еще один сезон, поэтому год семья планируется оставаться в Америке. Однако после завершения работы в клубе хоккеист не собирается жить за границей.

«Следующий сезон мы отыграем и уже полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России», - заявила Анастасия.

Отметим, что, несмотря на работу в США, Овечкин с семьей довольно часто прилетает в Россию. Например, сейчас они находятся в Москве. В конце мая спортсмен с женой организовали день рождения сына в одном из столичных кафе. Кадрами с праздника Шубская делилась в социальных сетях. На мероприятии присутствовали самые близкие семьи. Также среди гостей была замечена певица Пелагея, которая пришла вместе с дочерью Таисией.

Ранее стало известно, кем хочет стать старший сын Александра Овечкина.