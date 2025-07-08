Футболисту Федору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в кафе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, в полиции ждут результаты обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если вред квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

52-летний пострадавший должен направить в Москву заключения челябинских врачей, он обследовался по месту жительства. Какие именно у него травмы — до сих пор достоверно не известно. Однако в Сети была информация о переломе костей лица. Такой вред может быть отнесен к тяжкому, если он приводит к потере каких-либо функций.

По данным СМИ, сначала футболист обещал заплатить пострадавшему 5 млн, но в итоге перечислил только 1 млн. После этого с ним связались неизвестные и начали вымогать деньги, чтобы видео не попало в Сеть. В итоге Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве.

Ранее футболист Федор Смолов принес публичные извинения после драки в кафе. По мнению спортсмена, его поступок был непозволительным. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Отар Кушанашвили назвал «нормой» поведение Федора Смолова, избившего людей.