«Вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова резко ответила хейтерам, критикующим ее внешность

Алина Загитова дала жесткий ответ хейтерам, критикующим ее внешность.

В последнее время фигуристка все чаще сталкивается с гневными комментариями подписчиков, которые оскорбляют ее из-за внешнего вида. Девушка уже не раз отвечала на нападки хейтеров словесно. Однако на этот раз Алина решила отреагировать на критику креативным путем.

Олимпийская чемпионка записала видео с шуточной озвучкой блогера Валерии Лукьяновой, где говорится о том, что критиковать ее внешность могут только те, кто выглядит намного красивей и лучше нее.

«Чтобы мне давать комментарий по поводу моей внешности, вам как минимум нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще что находится в черепной коробке…» — заявила фигуристка.

Однако поклонники Алины не оценили такой тренд, подчеркнув, что девушка теперь кажется тщеславной и самовлюбленной: «Внешность — это хорошо, а в итоге скромность и ум красит человека», «Смотрится странно», «Тщеславие — любимейший из грехов», «Комментарии были не о плохой внешности, а о переборе с примитивными постами», «Лучший способ — научиться игнорировать».

Кроме того, Алину в последнее время все чаще сравнивают с блогершей Валей Карнавал и рэпершей Инстасамкой.

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