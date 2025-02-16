«Вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова резко ответила хейтерам, критикующим ее внешность
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Алина Загитова дала жесткий ответ хейтерам, критикующим ее внешность.
В последнее время фигуристка все чаще сталкивается с гневными комментариями подписчиков, которые оскорбляют ее из-за внешнего вида. Девушка уже не раз отвечала на нападки хейтеров словесно. Однако на этот раз Алина решила отреагировать на критику креативным путем.
Олимпийская чемпионка записала видео с шуточной озвучкой блогера Валерии Лукьяновой, где говорится о том, что критиковать ее внешность могут только те, кто выглядит намного красивей и лучше нее.
«Чтобы мне давать комментарий по поводу моей внешности, вам как минимум нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще что находится в черепной коробке…» — заявила фигуристка.
Однако поклонники Алины не оценили такой тренд, подчеркнув, что девушка теперь кажется тщеславной и самовлюбленной: «Внешность — это хорошо, а в итоге скромность и ум красит человека», «Смотрится странно», «Тщеславие — любимейший из грехов», «Комментарии были не о плохой внешности, а о переборе с примитивными постами», «Лучший способ — научиться игнорировать».
Кроме того, Алину в последнее время все чаще сравнивают с блогершей Валей Карнавал и рэпершей Инстасамкой.
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