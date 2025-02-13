«Неземная красота»: Загитова перестала скрывать лицо после очередного похода к косметологу

22-летняя фигуристка Алина Загитова показала лицо после уменьшения губ. Спортсменка поделилась новым кадром в соцсети.

В конце 2024 года Алина рассекретила увеличение губ, после чего столкнулась с критикой. Подписчики писали, что фигуристка выглядит неестественно и просили убрать филлеры. Уже вначале 2025 года спортсменка последовала совету поклонников и вновь обратилась к косметологу. Загитова долгое время скрывала внешность из-за отека губ, но на днях показала результат преображения.

К слову, теперь россияне остались довольны переменами Алины.

«Неземная красота. Чудо как хороша! Нежнейший макияж, а сама как ангел», — написали поклонники.