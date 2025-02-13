НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2025, 13:56
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«Неземная красота»: Загитова перестала скрывать лицо после очередного похода к косметологу

22-летняя фигуристка Алина Загитова показала лицо после уменьшения губ.
«Неземная красота»: Загитова перестала скрывать лицо после очередного похода к косметологу

© Starface.ru

22-летняя фигуристка Алина Загитова показала лицо после уменьшения губ. Спортсменка поделилась новым кадром в соцсети.

В конце 2024 года Алина рассекретила увеличение губ, после чего столкнулась с критикой. Подписчики писали, что фигуристка выглядит неестественно и просили убрать филлеры. Уже вначале 2025 года спортсменка последовала совету поклонников и вновь обратилась к косметологу. Загитова долгое время скрывала внешность из-за отека губ, но на днях показала результат преображения.

К слову, теперь россияне остались довольны переменами Алины.

«Неземная красота. Чудо как хороша! Нежнейший макияж, а сама как ангел», — написали поклонники.

«Неземная красота»: Загитова перестала скрывать лицо после очередного похода к косметологу

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее фигуристка Алина Загитова ответила на сравнения с Ольгой Бузовой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Дмитрия Маликова Стефания пожаловалась на редкую форму лица в день 25-летия.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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