«Это не в моем стиле»: Егор Крид о том, кто довел Валю Карнавал до булимии

Егор Крид отреагировал на рассказы Вали Карнавал про бывшего парня, который довел ее до булимии.

Накануне блогерша призналась, что она состояла в отношениях, в которых партнер обращал внимание на ее лишний вес. Она вспомнила, как однажды экс-возлюбленный раскритиковал за съеденные конфеты, из-за которых она могла поправиться еще больше. Это привело к тому, что блогерша столкнулась с булимией.

После откровений девушки Егор столкнулся с хейтом в свою сторону, так как ее поклонницы посчитали, что в истории замешан именно рэпер.

Однако Крид не стал скрывать, что, услышав рассказ Карнавал, задумался, мог ли он так поступить по отношению к любимой девушке. По словам Егора, тогда он написал Вале, чтобы убедиться в своей невиновности.

«Я не могу вспомнить, что мог кому-то предъявить. Это вообще не в моем стиле. Я подумал, что это очень странно и на меня не похоже. Но, может, я был в бреду или не в своем уме... Я ей написал: "Валюх, это че за фигня? Это про меня история или нет?"» - признался рэпер во время прямого эфире у него на Twitch-канале.

Егор рассказал, что Валя его успокоила и подтвердила, что речь не о нем. После чего певец поддержал девушку: он сказал, что поступил на месте блогерши так же из-за большой любви к сладкому.

Кроме того, Крид сделал комплимент по поводу фигуры Карнавал, уточнив, что она в любом случае выглядит прекрасно.

Ранее мы писали о том, что Валя Карнавал вспомнила как испугала маму и довела ее до слез.

Также сообщалось, что экс-жена Гуфа вспомнила об абьюзивных отношениях с бывшим.