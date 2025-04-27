«В сумасшедшей форме»: Дмитрий Тарасов хочет вернуться в «Локомотив», который покинул со скандалом

Безработный Дмитрий Тарасов хочет вернуться в «Локомотив», который покинул со скандалом.

Несколько лет назад футболист решил уйти из профессионального спорта ради семьи. Однако теперь Тарасов мечтает вернуть свою карьеру. По словам Дмитрия, он ежедневно занимается спортом, чтобы не потерять форму и быть готовым к новым предложениям, связанным с футболом.

Футболист не стал скрывать, что был бы не против вернуться в команду «Локомотива», но ему пока не предлагают. Подробности приводит Матч ТВ.

«Пока я еще не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что‑то нет. Первую лигу, РПЛ. "Локомотив" рассмотрю. Я готов, я в сумасшедшей форме!» — заверил футболист.

Однако болельщики «Локомотива» не оценили желание футболиста вернуться в свою прошлую команду, так как помнят его скандальный уход: он решил судиться с футбольным сообществом из-за травмы ноги. Тогда Тарасов пытался вернуть деньги, которые он потратил на лечение за границей. Но представители клуба заявляли, изначально Дмитрий уверял, что лечение пройдет за его счет.

После случившегося «Локомотив» отказался продлевать контракт с предавшим их футболистом.

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