«Ленивая»: Дмитрий Тарасов выставил на посмешище жену Анастасию Костенко

Дмитрий Тарасов назвал Анастасию Костенко ленивой и выставил ее на посмешище. Об этом стало известно из соцсетей.

Дмитрий Тарасов выложил видео из спортивного зала, в котором он регулярно тренируется. Спортсмен похвастался своим уставшим видом и заявил, что он усердно поработал. После этого экс-футболист подошел к супруге Анастасии Костенко, которая в это время занималась на тренажере и прилюдно пожурил ее.

«Ребята, вы видите, что я поработал. А вот человек на отдыхе. Ленивая, ленивая!» — заявил он.

Костенко попыталась оправдаться, но все было тщетно.

«Так ты здесь 40 минут, а я только 13!» — ответила Костенко.

Муж не стал слушать супругу и поспешил отойти от нее, продолжив снимать себя.

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