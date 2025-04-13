«Ленивая»: Дмитрий Тарасов выставил на посмешище жену Анастасию Костенко
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Дмитрий Тарасов назвал Анастасию Костенко ленивой и выставил ее на посмешище. Об этом стало известно из соцсетей.
Дмитрий Тарасов выложил видео из спортивного зала, в котором он регулярно тренируется. Спортсмен похвастался своим уставшим видом и заявил, что он усердно поработал. После этого экс-футболист подошел к супруге Анастасии Костенко, которая в это время занималась на тренажере и прилюдно пожурил ее.
«Ребята, вы видите, что я поработал. А вот человек на отдыхе. Ленивая, ленивая!» — заявил он.
Костенко попыталась оправдаться, но все было тщетно.
«Так ты здесь 40 минут, а я только 13!» — ответила Костенко.
Муж не стал слушать супругу и поспешил отойти от нее, продолжив снимать себя.
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