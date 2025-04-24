«Я то поправляюсь, то худею»: Бузова рассказала о лишнем весе после подозрений в беременности

Телеведущая Ольга Бузова ответила на критику своей фигуры. Если раньше пользователи Сети писали ей об анорексии, то сейчас ее обвиняют в лишнем весе. К этому артистка относится спокойно, так как понимает, что изменения в теле – это нормально. Она призналась, что после 35 лет килограммы к ней будто «прилипают».

В последние годы ни одно фото Ольги не обходится без обсуждений – поправилась ли телеведущая или беременна. И связано это не только с тем, что фанаты уже давно ждут пополнение в семье кумира. Многие просто считают своим долгом сообщить Бузовой, что раньше она была гораздо худее. В новом интервью блогерша отметила, что не обращает внимание на хейтеров. На самом деле она никогда не прекращает работать над своей фигурой.

«После 35 лет лишние килограммы быстро „прилипают“, избавиться от них все сложнее. Поэтому нужно помогать организму. Я то поправляюсь, то худею, и сразу пишут, мол, Бузова беременна или у нее анорексия», - рассказала Ольга в интервью «7Дней.ru».

Бузова отметила, что часто занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Однако иногда ей хочется расслабиться, съесть что-то вредное, и это нормально.

Ранее Ольга Бузова раскрыла, как планирует назвать сына.