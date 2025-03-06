В Сети нашли доказательства романа Камилы Валиевой и 31-летнего Никиты Нестерова. Подписчики обсудили подозрительные совпадения под одним из постов фигуристки.

В начале 2025 года в СМИ появилась новость о романе фигуристки и хоккеиста. Сообщалось, что спортсмены провели вместе 14 февраля. Также на днях Камилу заметили на матче с участием Никиты, после которого они уехали вместе. Ни Валиева, ни Нестеров не комментировали слухи, зато поклонники нашли доказательства их романа.

В первую очередь, фанаты заметили, что на одном из мероприятий фигуристка была в шапке Никиты. Также для съемки ролика Валиева выбрала красную спортивную кофту, которую надевали хоккеисты на Олимпиаде в 2022 году.

Напомним, хоккеист уже был женат. Никита расстался со скандалом с бывшей женой, которая родила ему двоих детей.

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