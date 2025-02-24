«Решился»: Павел Погребняк сделал заявление о свадьбе после видео из загса

Футболист Павел Погребняк прокомментировал слухи о свадьбе после публикации видео из загса. Спортсмен и бывший супруг блогерши Марии Погребняк рассказал Kp.ru, что на самом деле женился его друг.

41-летний мужчина после развода с Марией появляется в соцсетях с другими женщинами, а на днях удивил публику кадрами из загса.

«Решился», – написал спортсмен и добавил смайлик в виде кольца.

Пользователи Сети были удивлены, что экс-супруги так быстро устроили личную жизнь. Они официально развелись в сентябре 2023 года. Блогерша нашла нового мужчину, родила от него сына и вышла замуж. Позднее они устроили свадебную церемонию на островах.

Павел же держал личную жизнь в секрете. Но в его микроблоге были публикации с красивыми дамами. Поклонники считали, что это всего лишь реклама, а свои настоящие отношения футболист тщательно скрывает. Все изменилось после публикации видео из загса.

Журналисты связались со звездой и поинтересовались, действительно ли Павел женился.

«Да, решился, представляете. Но только не я, я мой друг. А все, что касается моей личной жизни – это конфиденциальная информация. Не публичные люди», – заявил он.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк требует извинений от Прохора Шаляпина за унижение Ирины Дубцовой.