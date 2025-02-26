Ирина Винер отреагировала на помолвку гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о помолвке спортсменов Дины Авериной и Дмитрия Соловьева. Она отметила, что одобряет этот союз.

В середине февраля этого года фигурист Соловьев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Дина ответила согласием и поделилась в Сети фото руки с помолвочным кольцом. Напомним, что они сошлись после того, как вместе приняли участие в шоу «Народный Ледниковый».

Об отношениях пары недавно положительно отозвалась бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Оказалось, что она сразу заметила химию между спортсменами.

«Дина — девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом, я подумала, что эта пара будет влюбленной. Так оно и случилось», - рассказала Винер агентству РИА Новости.

Отметим, что выбор Авериной приняли далеко не все поклонники. Дело в том, что за Соловьевым закрепилась репутация ловеласа. В 17 лет он впервые женился, а после развода вступал в многочисленные отношения.

Ранее Дмитрий Соловьев рассказал, как различает Дину и Арину Авериных.