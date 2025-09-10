В отношении Федора Смолова возбудили уголовное дело после драки в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

В мае 2025 года футболист устроил драку в московском кафе с бизнесменами. По данным СМИ, Смолов ударил их в лицо, после чего пострадавшие написали заявление в полицию. Когда история получила огласку, спортсмен принес публичные извинения и выплатил моральную компенсацию. Несмотря на это, по информации источника, на Федора возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что у пострадавшего мужчины выявлены перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Сам Смолов не комментировал последние новости о себе.

