«Приеду в Саратов и леща тебе дам, осел»: футболист Федор Смолов вновь оказался в центре скандала

Футболист Федор Смолов, после драки в «Кофемании», вновь оказался в центре скандала. На этот раз спортсмен не смог сдержать агрессию во время онлайн-игры. Об этом сообщает журнал Woman.ru.

В минувшую субботу, 16 августа, состоялся турнир BetBoom Streamers Battle по Counter-Strike 2. В нем приняли участие сразу два футболиста, нападающий Федор Смолов и вратарь Андрей Белозерцев. Они были в разных командах.

После очередной неудачи в ходе виртуального матча, Смолов начал оскорблять соперника и некрасиво шутить. В том числе он упомянул маму саратовского футболиста.

Когда голкипер спросил Федора, где тот находится, последний грубо ответил оппоненту: «В Саратове, у мамаши твоей». Позже он добавил: «Я приеду в Саратов и леща тебе дам. Понял, осел?».

Слова футболиста транслировались в прямом эфире. Пользователи Сети тут же возмутились неспортивным поведением бомбардира. После нового скандала Twitch также заблокировал аккаунт Смолова. Спортсмен получил временный бан с формулировкой «нарушение правил сообщества».

Ранее мы писали, как Отар Кушанашвили поддержал Федора Смолова после драки в «Кофемании».