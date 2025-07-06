Из-за девушки: появилась новая версия причины конфликта Федора Смолова в кафе
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Смолов начал драку в кафе из-за неудачной попытки познакомиться с девушкой. Об этом сообщает mk.ru.
Журналисты обнародовали новую версию случившегося на днях инцидента в кафе с Федором Смоловым. Утверждается, будто спортсмен захотел познакомиться с некой девушкой, которая его отшила. После этого он начал ругаться в ее адрес.
Конфликт услышали бизнесмен с другом, которые осадили футболиста — после этого он подошел к их столику, предложил выйти на улицу, а после отказа начал драку прямо в заведении.
Сообщается, что одному из пострадавших Смолов сломал челюсть. В день инцидента футболист обратился к адвокату, которая запросила сумму у пострадавших для урегулирования конфликта, на что бизнесмены посоветовали Смолову определить самому сумму.
Позже спортсмен позвонил пострадавшим и принес свои извинения.
Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов ответил жене Федора Смолова, которая встала на защиту мужа.