Из-за девушки: появилась новая версия причины конфликта Федора Смолова в кафе

Смолов начал драку в кафе из-за неудачной попытки познакомиться с девушкой. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты обнародовали новую версию случившегося на днях инцидента в кафе с Федором Смоловым. Утверждается, будто спортсмен захотел познакомиться с некой девушкой, которая его отшила. После этого он начал ругаться в ее адрес.

Конфликт услышали бизнесмен с другом, которые осадили футболиста — после этого он подошел к их столику, предложил выйти на улицу, а после отказа начал драку прямо в заведении.

Сообщается, что одному из пострадавших Смолов сломал челюсть. В день инцидента футболист обратился к адвокату, которая запросила сумму у пострадавших для урегулирования конфликта, на что бизнесмены посоветовали Смолову определить самому сумму.

Позже спортсмен позвонил пострадавшим и принес свои извинения.

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов ответил жене Федора Смолова, которая встала на защиту мужа.