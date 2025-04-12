«У тебя рак?»: Женя Медведева объяснила свое резкое похудение

Евгения Медведева объяснила свое резкое похудение и заявила, что это не связано с проблемами со здоровьем.

25-летняя фигуристка не стала скрывать, что из-за ее внешних изменений близкие друзья и родственники запереживали о ее состоянии.

Евгения сообщила, что изменения начались после того, как она ушла из профессионального спорта, так как закончились интенсивные тренировки, а также питаться стала регулярно. По словам Медведевой, у нее не было цели похудеть, поэтому это произошло не по ее воле.

Однако не только поклонники, но и даже близкое окружение спорстменки заподозрило, что у Евгении начались проблемы со здоровьем, которые она не озвучивает по личным причинам. Медведева рассказала, как ее близкая с детства подруга подумала, что у нее может быть онкология.

«Мы не виделись пару месяцев, а за это время я стала следить за питанием просто ради здоровья. И как-то я втянулась, выглядеть стала лучше, и отеки ушли, и какая-то мягкость пропала. Я такая подтянутая лань снова стала. А подруга меня просто на пороге встретила, закрыв рот: "Женя, с тобой все в порядке?! Что ты так сильно похудела? Я тебя умоляю, поешь! У тебя что, рак?!" Вот так меня встретил родной человек!» — вспомнила Медведева в шоу «ДоброFon».

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