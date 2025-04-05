«Мы улетали на шоу»: Александра Трусова вспомнила, как узнала о беременности

Александра Трусова выспомнила, как узнала о беременности.

Недавно фигуристка раскрыла, что скоро впервые станет мамой, из-за чего ей необходимо приостановить спортивную деятельность.

Вчера вечером Александра и Макар Игнатовы организовали масштабное гендер-пати в центре Москвы, чтобы узнать пол ребенка. Молодожены устроили трансляцию на огромном медиа-фасаде кинотеатра «Октябрь» и узнали, что у них будет сын.

Также во время праздника фигуристы вспомнили о том, как они узнали о пополнении в семье. По словам Трусовой, ей впервые в жизни пришлось сделать тест на беременность, который затем оказался положительным. Кроме того, это случилось перед вылетом: звездная пара должна была станцевать в ледовом шоу в другом городе.

«Было шесть утра, мы улетали на шоу. Это единственный раз, когда я делала тест и не думала, что он будет положительный. Первые три месяца токсикоз был — очень "хорошо" было выступать», — призаналась Александра.

Фигуристка сообщила, что, несмотря на хорошее самочувствие, ей все же пришлось исключить активные тренировки и оставить лишь занятия пилатесом. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее мы писал о том, что невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности.

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