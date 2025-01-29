«Нет смысла скрывать»: Милохин рассказал про отношения с Медведевой спустя годы

Блогер Даня Милохин заявил, что у него были близкие отношения с Евгенией Медведевой. Об этом стало известно в эфире шоу «Правда за деньги».

Несколько лет назад Милохин стал партнером Медведевой по проекту «Ледниковый период». Участники шоу с теплом и нежностью исполняли номера, что спровоцировало слухи об их романе. Сначала и фигуристка, и блогер отрицали связь, настаивая на рабочих отношениях. Однако в новом интервью Милохин перестал скрывать правду.

«Да, у нас были близкие отношения. Нет смысла скрывать. Если я скажу неправду, вы поймете», — высказался Даня.

Признание блогера не удивило подписчиков. Многие написали, что догадывались о романе Евгении и Дани.

«Об этом многие догадывались. Он из-за этого с девушкой расстался, вроде, изменил ей», — написали фолловеры.

Отметим, что сама фигуристка не комментировала заявление Дани.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин начал отношения с украинкой Дариной Зеленской. Подробности читайте в этой новости.

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