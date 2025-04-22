Тренер Этери Тутберидзе после потопа в квартире подала в суд на коммунальщиков. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, в 2009 году тренер по фигурному катанию стала собственницей квартиры в Москве на Котельнической набережной. Не так давно в квартире произошел потоп. По мнению Этери, ее имущество пострадало по вине коммунальщиков. Она подала в суд на ГБУ по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Уже была проведена экспертиза, которая определила ущерб в результате потопа.

На данный момент тренер не комментировала суд с коммунальщиками.

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