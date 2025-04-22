Солистка «Фабрики» Девятова судится с экс-мужем, отказывающимся платить алименты

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова развелась с мужем, от которого у нее трое детей. Сейчас артистка вынуждена судиться с экс-избранником, так как он отказывается платить алименты. По ее словам, он даже бросил работу, чтобы размер выплат бал минимальный.

Инициатором расставания выступила именно Валерия. Она призналась, что за время в браке накопились проблемы, которые оказалось невозможно решить. Впрочем, после развода неприятностей стало только больше. Девятова старается поддерживать общение с экс-супругом ради детей, но делать это непросто, так как мужчина строит козни.

«Бывший муж подавал в опеку. Они приходили к нам с детками в квартиру, которую я взяла в ипотеку после развода, чтобы посмотреть условия проживания. Это все создавало проблемы психологического характера, давило на меня», - поделилась певица с порталом StarHit.

Валерия сообщила, что на сегодняшний день у ее экс-мужа официальный долг по алиментам 2 млн рублей. Но он его не выплачивает, пытается оспорить. По словам артистки, это у него уже не первый брак, поэтому в этом вопросе он «подкован».

«Размер выплат, определенный судом, его, как я предполагаю, не устраивает. Также он уволился с работы. Говорят, так делают, чтобы алименты были самые минимальные», - сообщила Девятова.

Певица подчеркнула, что экс-супруг общается с детьми. Опека назначила часы, в которые он может видеться с сыновьями и дочкой. Однако часто он пропускает встречи из-за работы, которой официально у него нет.

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