«Переехала в новый ЖК»: Виталина Цымбалюк-Романовская продала квартиру, где жила с Арменом Джигарханяном

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой они жили. Пианистка переехала в новый жилой комплекс.

Об этом она рассказала в интервью Kp.ru.

«Я не планировала там жить и, тем более, рожать ребенка. Это еще один момент, который нужно было изменить. Я переехала в новый ЖК», - поделилась Виталина.

В последнее время она преподавала, занималась академической музыкой, иногда играла концерты и читала лекции. Цымбалюк-Романовская сосредоточена на образовательной деятельности.

Долго находиться в декрете пианистка не хочет – уже думает приступить к работе и согласовать график занятий. С ребенком, который появился на свет в конце марта, Виталине никто не помогает – родители умерли.

«Никто не помогает. Я и не хочу. У меня нет близких. А к помощи посторонних людей я не готова», - призналась Цымбалюк-Романовская.

Ранее она показала себя беременной и опубликовала видео на последних сроках. Виталина снялась в сорочке, придерживая живот.