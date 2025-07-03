Теннисистка Мария Шарапова снялась с трехлетним сыном от британского миллионера. Спортсменка опубликовала семейное фото в соцсети.

Мария Шарапова родила сына от британского миллионера Александра Гилкса. Мальчика назвали Теодором. На днях ему исполнилось три года, и в честь этого события Мария поделилась редким кадром с наследником.

Шарапова привыкла скрывать ребенка от публики, поэтому на снимке мальчик вновь запечатлен со спины. Теодор обнял маму, а та, в свою очередь, посмотрела на камеру, улыбнувшись.

«Уже три! И это действительно правда», — подписала кадр спортсменка.

Известно, что спортсменка и миллионер помолвлены, но свадьбу они до сих пор не сыграли.

Ранее Мария Шарапова показала фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 26-летнюю гимнастку Арину Аверину заподозрили в романе с фигуристом Дмитрием Алиевым. Спортсменка опубликовала фото с Дмитрием, сопроводив его смайликом в виде сердечка и песней «Настоящая любовь».