38-летняя Мария Шарапова показала фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне
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Завершившая карьеру теннисистка Мария Шарапова показала фото с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. Они снялись вместе и устроили мини-сенсацию на старте престижного Уимблдонского турнира.
Знаменитости встретились в Лондоне и сделали памятный снимок, на котором выражали яркие эмоции. 38-летняя Шарапова выбрала элегантный образ с темно-синей рубашкой-поло с расстегнутыми пуговицами и джинсовой юбкой. На ноги она надела замшевые мюли на каблуке. Женщине сделали легкий макияж и распустили волосы. На фото она была запечатлена с широкой улыбкой.
«День первый. Я погуглила, разрешена ли джинсовая одежда на территории отеля», — пошутила звезда в соцсетях.
50-летний Бекхэм был в темно-синем костюме, голубой рубашке с темным галстуком. Он сделал удивленно-радостное выражение лица.
«Пусть начнутся игры. Уимблдон», — написала Мария, сопроводив пост теннисными эмодзи.
Поклонники отметили, что две легенды спорта выглядят потрясающе и хорошо смотрятся вместе.
Напомним, что Шарапова дружит с семьей Бекхэмов. В марте 2023 года она поддерживала жена футболиста Викторию на показе в Париже. А в сентябре того же года засветилась на мероприятии с Дэвидом в Лондоне.
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