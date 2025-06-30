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Опубликовано 30 июня 2025, 16:07
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38-летняя Мария Шарапова показала фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне

38-летняя Мария Шарапова показала фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне

© Starface.ru

Завершившая карьеру теннисистка Мария Шарапова показала фото с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. Они снялись вместе и устроили мини-сенсацию на старте престижного Уимблдонского турнира.

Знаменитости встретились в Лондоне и сделали памятный снимок, на котором выражали яркие эмоции. 38-летняя Шарапова выбрала элегантный образ с темно-синей рубашкой-поло с расстегнутыми пуговицами и джинсовой юбкой. На ноги она надела замшевые мюли на каблуке. Женщине сделали легкий макияж и распустили волосы. На фото она была запечатлена с широкой улыбкой.

«День первый. Я погуглила, разрешена ли джинсовая одежда на территории отеля», — пошутила звезда в соцсетях.

50-летний Бекхэм был в темно-синем костюме, голубой рубашке с темным галстуком. Он сделал удивленно-радостное выражение лица.

38-летняя Мария Шарапова показала фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Пусть начнутся игры. Уимблдон», — написала Мария, сопроводив пост теннисными эмодзи.

Поклонники отметили, что две легенды спорта выглядят потрясающе и хорошо смотрятся вместе.

Напомним, что Шарапова дружит с семьей Бекхэмов. В марте 2023 года она поддерживала жена футболиста Викторию на показе в Париже. А в сентябре того же года засветилась на мероприятии с Дэвидом в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Мария Шарапова показала подросшего сына Теодора от миллионера Гилкса.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Мария Шарапова
Дэвид Бекхэм
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