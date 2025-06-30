38-летняя Мария Шарапова показала фото с Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне

Завершившая карьеру теннисистка Мария Шарапова показала фото с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. Они снялись вместе и устроили мини-сенсацию на старте престижного Уимблдонского турнира.

Знаменитости встретились в Лондоне и сделали памятный снимок, на котором выражали яркие эмоции. 38-летняя Шарапова выбрала элегантный образ с темно-синей рубашкой-поло с расстегнутыми пуговицами и джинсовой юбкой. На ноги она надела замшевые мюли на каблуке. Женщине сделали легкий макияж и распустили волосы. На фото она была запечатлена с широкой улыбкой.

«День первый. Я погуглила, разрешена ли джинсовая одежда на территории отеля», — пошутила звезда в соцсетях.

50-летний Бекхэм был в темно-синем костюме, голубой рубашке с темным галстуком. Он сделал удивленно-радостное выражение лица.