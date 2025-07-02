26-летняя гимнастка Арина Аверина намекнула на роман с фигуристом Алиевым

26-летнюю гимнастку Арину Аверину заподозрили в романе с фигуристом Дмитрием Алиевым. Гимнастка спровоцировала слухи о новых отношениях в соцсети.

В личном блоге гимнастки появилось фото в коньках, на котором она запечатлена с Дмитрием. Аверина сопроводила публикацию смайликом в виде сердечка и песней «Настоящая любовь».

Кроме того, спортсмены активно комментируют публикации друг друга. Так, заметив снимок Арины, Дмитрий написал: «Каждый раз, когда вижу солнце, я думаю о тебе».

На роман спортсменов намекнула и Дина Аверина. Гимнастка опубликовала видео, на заднем фоне которого запечатлены Арина и Дмитрий, держащиеся за руки. Отметим, что ни Аверина, ни Алиев не комментировали слухи о романе.

К слову, сестра Арины тоже состоит в отношениях с фигуристом. Дина и Дмитрий Соловьев сблизились на шоу «Ледниковый период». На данный момент пара готовится к свадьбе.

Ранее Дина Аверина и Дмитрий Соловьев объявили день свадьбы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Александр Энберт собирается подарить Авериной и Соловьеву на свадьбу деньги.